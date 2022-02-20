İddia: Hastane tuvaletinde hayatını kaybeden vatandaş 12 saat sonra fark edildi

Rahatsızlandığı için Konya Sarayönü Devlet Hastanesi’nin acil servisine giden şeker hastası Halil Potuk, 15 Şubat akşamı saat 20.00’de girdiği hastane tuvaletinde 16 Şubat sabahı saat 08.00’de ölü bulunduğu iddia edildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Şeker hastası Halil Potuk kendisini rahatsız hissedince, 15 Şubat akşamı Konya Sarayönü Devlet Hastanesi’nin aciline gitti. Arabasını otoparka parkeden ve acil tuvalet ihtiyacı olduğu için ışıklarını bile kapatmadan hastaneye giren Potuk, görevlilerle konuştuktan sonra tuvalete yöneldi.

Potuk, 15 Şubat akşamı saat 20.00’de girdiği tuvalette 16 Şubat sabahı saat 8.00’de yaşamını yitirmiş halde bulundu. Babasının 12 saat boyunca fark edilmemesinde ihmal olduğunu belirten oğlu Sinan Potuk, şunları söyledi:

“Öğrendiğim kadarıyla gece 03.00’te güvenlik görevlisi, tuvaletin kapısını çalmış, ses gelmeyince dışarı çıkmış. Hiç kimse durumdan şüphelenmemiş. Güvenlik görevlilerine durum bildirilmemiş. Babam sabah tesadüfen bulunuyor. Büyük bir ihmal olduğunu düşünüyorum. İhmali bulunanlar hakkında şikâyetçi olacağım.”

Hastane tuvaletinde yaşamını yitiren Potuk’un ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.