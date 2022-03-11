İddia: Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler, maç yönetmek istemediklerini TFF'ye bildirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13 hakemi görevden almasının ardından başlayan deprem sürüyor. Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler, bu hafta oynanacak maçlarda görev yapmak istemediklerini TFF'ye bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlemiş ve 13 hakemin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceği açıklanmıştı.

Yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek'in sezonun geri kalan bölümünde maç yönetemeyecekleri açıklanmıştı.

Spor Arena'nın haberine göre; listede bulunmamasına karşın, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler'in 29. hafta mücadelelerinde düdük çalmak istemedikleri iddia edildi.