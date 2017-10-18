İddia: 'Gezi'de 13 yaşındaki çocuğun hapsini isteyen savcı, 43 kez ByLock görüşmesi yaptı

Samsun'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Salih Çokal'ın, 165 günde 43 kez 'ByLock' üzerinden görüşme yaptığı iddia edildi. Çokal'ın aynı zamanda, 2013'teki Gezi Parkı eylemleri sırasında yola sprey boya ile yazdığı sloganlar nedeniyle 13 yaşındaki B.T.İ hakkında, hakkında kamu malına zarar vermek suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasını istediği de öne sürüldü.

Oda TV'nin haberi şöyle:

Samsun'un Bafra İlçesi'nde, cumhuriyet başsavcısı olarak görev yapan Çokal, Trabzon'a savcı olarak atandıktan sonra 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Çokal, nöbetçi mahkeme tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Çokal'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Eski savcının, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de cep telefonundaki örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'a girişi yaptığı ve 165 günde, 43 kez görüşme yaptığı tespit edildi. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık Çokal, "Ben 23 yıllık savcıyım. Adliyenin korosundayım. İnternet üzerinden müzik indirdim. Ben, 'ByLock' indirmedim ve yüklemedim" dedi. Mahkeme heyeti, ifadesinin ardından sanık Çokal'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

O dönem Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Salih Çokal, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında yola sprey boya ile yazdığı sloganlar nedeniyle hakkında kamu malına zarar vermek suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 13 yaşındaki B.T.İ. ile ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı. Çokal açıklamasında B.T.İ. ile ilgili kamu davasının açılmasının zorunlu olduğunu söylemişti.