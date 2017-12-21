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İddia: FETÖ, Gökhan Gönül'ü dolandırdı!

Gönül'ün 7.5 milyon lira dolandırıldığı öne sürüldü

21 Aralık 2017 15:11

Balıkesir'de 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevden alınan müdürlerin Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'e 'imara açılacak' diyerek bir tarlayı 7.5 milyon liraya sattığı iddia edildi.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, geçtiğimiz günlerde istifa eden Ahmet Edip Uğur döneminde Fırıntaş A.Ş. Genel Müdürü olan ve KHK ile görevden alınan Kazım Boztaş, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı İrfan Sarıgül ile Mali Hizmetler Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı İslam Çur'un, tarlayı ilk o dönem Balıkesirspor'da oynayan İlhan Eker'e satmak istediği öğrenildi.

Gönül'ün ilgisi üzerine İrfan Sarıgül, ‘Tay Tay Kazım' lakaplı FETÖ'cü Kazım Boztaş İstanbul'a giderek Gönül'e bir sunum yaptı. Gönül'ün tarlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Balıkesir-Çanakkale Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'na sokulmadı. Belediyenin tarlayla ilgili yeni bir plan yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

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Gökhan GönülFETÖ

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