İddia: Falyalı'nın temas içinde olduğu tüm siyasi, bürokrat ve önemli insanları zora sokacak 'ilginç' bir video arşivi vardı, tümü ele geçirilmedi

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) otelleri, kumarhaneleri olan, bahis oyunları oynatan, Sedat Peker'in iddiasına göre, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı da öne sürülen Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin olarak, KKTC'den bir kaynağının, "Falyalı'nın temas içinde olduğu tüm siyasi, bürokrat ve önemli insanları zora sokacak ilginç bir video arşivi vardı, tümü ele geçirilmedi" dediğini aktardı.

Polat, yazısında şunları kaydetti:

"'Kumarhaneler Kralı' Ömer Lütfü Topal, 28 Temmuz 1996 gecesi, yine Falyalı gibi evine giderken kalaşnikoflu iki kişi tarafından çapraz ateşe tutularak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili soruşturmada yıllar sonra kaleşnikofun şarjör kutusundaki bantta Abdullah Çatlı’nın parmak izi bulunmuştu. Bu suikastın ardından 3 Kasım 1996’da Susurluk kazası gerçekleşti. Türkiye, çalkantılı bir değişim dönemine girmişti.

Bugün de yine çalkantılı bir dönemde, Amerika’nın takibindeki ve arşivindeki bir görüntünün Kuzey Kıbrıs’ta başbakanın istifasını getirdiği Falyalı’nın suikastını konuşuyoruz. Falyalı cinayetinde ‘Söylemez Kardeşler’in adı geçiyor. Soruşturmayı yürütenlerin bize göstermek istediği fotoğrafı bir süre sonra daha net göreceğiz. Ama asıl önemli soru şu: Bu suikasta yol veren siyasi ve istihbari ilişkiler silsilesini tam olarak görebilecek miyiz?

Kuzey Kıbrıs’taki bir kaynağım, Falyalı’nın, Türkiye’de iş birliği içinde olduğu insanlardan bağımsız bir yapı oluşturmak istediğini belirterek ekledi: 'Onun için temas içinde olduğu tüm siyasi, bürokrat ve önemli insanların zora sokacak ilginç bir video arşivi vardı. Bunun ele geçirildiği söylense de tümünün ele geçirilmediğini biliyoruz. Bunların bir şekilde dolaşıma sokulduğunu düşün.'

Yine değişimin tartışıldığı çalkantılı bir süreçte gerçekleşen Falyalı suikastını hangi gelişmelerin takip edeceği ayrıca önem taşıyor.

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