İddia: Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını haftaya açıklayabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bugün İstanbul’da yapması beklenen İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin belediye başkan adayı açıklamasının önümüzdeki haftaya kalabileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Haliç Kongre Merkezinde AKP’nin 50 ilin belediye başkan adaylarının açıklanmasına dair toplantısında değişiklik bekleniyor. Toplantının en önemli başlığı İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının kimler olacağıydı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP'de yaşanan son dakika gelişmeleriyle bu üç büyük ilin başkan adayı isimlerinin açıklanmasının önümüzdeki hafta salı günü AKP Grup Toplantısına kalabileceği öne sürüldü.