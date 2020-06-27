İddia: Emre Kılınç'a Fenerbahçe'den teklif; Galatasaraylı yöneticilerin telefonlarına çıkmıyor!

Sivasspor'un yıldız futbolcusu Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Galatasaraylı yöneticilerin telefonlarına çıkmadığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Mert Hakan'da olduğu gibi, Emre Kılıç'a çok iyi bir teklif sunduğu belirtildi.

Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'ın haberine göre; ki sezondur büyük hayak kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı.



Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş’ın ardından Emre Kılınç’ı da ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapmak için düğmeye bastı.



İddiaya göre Fenerbahçe’nin Mert Hakan ile anlaşma sağlamasının ardından Emre Kılınç, sarı-kırmızılıların telefonlarını açmamaya başladı!

Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif bekliyor

Sarı-Lacivertli ekibin, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da aynı Mert Hakan’da olduğu gibi Galatasaray’dan çok daha cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü.



Bu gelişme sonrası kafası karışan Emre Kılınç’ın, son kararını vermek için zaman istediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin aramalarını yanıtsız bıraktığı ve daha yüksek bir teklif beklediği belirtiliyor.