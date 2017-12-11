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İddia: Ebru Gündeş söyledi, Başbakan'ın oğlu en ön masada dinledi

Gündeş, gemicilik sektöründe önemli isimlerin buluştuğu gecede sahne aldı

11 Aralık 2017 14:27

Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın, son zamanlarda eşi Türk-İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği "ABD, Hakan Atilla'ya karşı' davasıyla gündeme gelen şarkıcı Ebru Gündeş'i sahne aldığı Günay Restoran'da en sırada dinlediği iddia edildi. 

Oda TV'de yer alan habere göre Ebru Gündeş, gemicilik sektöründe önemli isimlerin buluştuğu bir gecede düzenlenen organizasyonla Günay Restoran’da sahneye çıktı. Armatör ve iş adamlarının da konuk olduğu gecede Gündeş, şarkılarıyla gelenleri eğlendirdi.

Gecede Başbakanın oğlu Ekram Yıldırım'ın Gündeş'in performansını en ön masadan dinlediği iddia edildi.

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