İddia: Ebru Gündeş, Erdoğan'ın yakın çevresine 'Reza, Türkiye'ye zarar verebilir' dedi

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği gerekçesiyle tutuklanan Türk ve İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın eşi şarkıcı Ebru Gündeş'in eşiyle ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresine anlattığı ileri sürüldü. Gündeş'in, "Reza, Türkiye'ye zarar verebilir" dediği iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 18 ilden 53 milletvekiliyle AKP Genel Merkezi'ndeki buluşmasında bazı yöneticiler ABD'deki Zarrab davasını gündeme getirdi. Toplantıda konuşulana göre, Zarrab'ın 2016 yılında ABD'de tutuklanmasının ardından Ebru Gündeş, Erdoğan'ın yakın çevresine "Eşimin ABD'ye gidişi sıradan bir olay değil. Türkiye'ye zarar verecek bir tutum içine girebilir" diyerek endişesini anlattı.

Erdoğan'ın da ABD'de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili, Türkiye'nin İran ile ticari ve enerji ilişkisi olduğunu söylediği aktarıldı. Ebru Gündeş'in sözleri için ise Erdoğan, "Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan şüphem olsun" diye konuştuğu belirtildi.

Reza Zarrab’ın yargılanmasına devam ederken, ‘hapishaneye kadın sokmak için rüşvet teklif ettiğini kabul etmesi’ üzerine gözler Ebru Gündeş’e çevrilmişti. İddialar bu gelişmelerin ardından Ebru Gündeş’in boşanma kararı aldığı yönündeyken, dün Yeşim Salkım Laf Bende Kalmasın programında bu iddiayı masaya yatırdı.



Salkım, avukatlarının ortak olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı. Avukatın şu an için açılmış ya da yakın zamanda açılması için yapılmış bir görüşme olmadığını belirtti. Ancak yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğinin de altını çizdi.