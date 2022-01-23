İddia: Doktorlara ek gösterge zammı verilmesine özel hastaneler 'maliyet artışı' gerekçesiyle karşı çıktı

Aralık ayında pratisyen hekimlere 2.500 TL, diş hekimleri dahil uzman hekimlere 5 bin lira ek gösterge zammı verilmesi, emekli olduktan sonra çalışan hekimlerden de sosyal güvenlik destek primi kesilmemesini düzenleyen teklif önce TBMM'de kabul edilmiş, sonra sürpriz bir kararla iptal edilmişti.

Zam düzenlemesi sayesinde, son 20 ay içinde 9 bin hekimin istifasına neden olan düşük maaş sorununun kısmen de olsa çözüleceği belirtiliyordu. Ancak bu düzenlemeye özel hastanelerin, aynı zammı ucuza çalıştırdıkları kendi hekimlerine de yapmak zorunda kalacakları için karşı çıktıkları öne sürüldü.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre maaş zammının maliyetlerini artıracağını savunan özel hastanelerin, bu durumun sağlık turizmini sekteye vuracağı iddiasında da bulundular.

Gerekçe vali aylığı

Kamu hastanelerinde çok düşük maaşlarla çalışan hekimlerde büyük hayal kırıklığına yol açan düzenlemenin, ‘daha kapsamlı bir düzenleme' için iptal edildiği belirtilirken, asıl gerekçe olarak valilerin gösterildiği öğrenildi. Hükümet yetkililerinin, iptalin gerekçesini soran hekimlere, “Düzenleme bu haliyle çıksaydı emekli hekim aylığı vali aylığını 300 lira geçecekti. Bu durum devlet hiyerarşisine aykırı olacağı için iptale gidildi” yanıtını verdiler