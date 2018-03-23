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İddia: Doğan Kitap ve D&R, amazon.com'a satılacak

Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'e satılmıştı

23 Mart 2018 13:48

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, grup bünyesinde bulunan Doğan Kitap ve D&R'ın amazon.com'a satılacağını iddia etti.  

Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubu, bu satın almada başka bir sermaye grubu ile işbirliği yapacak. 

Doğan Medya Grubu’nun satışının KAP’a bildirilmesinin ardından birçok tartışma doğdu. Medyada tekelleşme iddiası sosyal medyada gündem olurken CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Doğan Kitap D&R mağazalarının Amazon’a satılacağını iddia etti.

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