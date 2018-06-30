İddia: Cumhur İttifakı yerel seçimleri erkene almayı planlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erkene alınan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, kulislerde Cumhur İttifakı’nın bu kez de yerel seçimileri erkene almayı belirlediği iddia edilidi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, edinilen bilgilere göre, 24 Haziran seçimlerinde Erdoğan’ın seçilmesi ve TBMM’de çoğunluğu elde etme hedefine büyük ölçüde ulaşan AKP ve MHP’nin, dövizde yaşanan yüksek artış, çift hanelere ulaşan işsizlik rakamları, ekonominin içinde bulunduğu kriz, yüksek dış borç, DBP’nin ve HDP’nin elinden alınarak kayyum atanan 90’dan fazla belediyenin bazılarında ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle yerel seçimleri erkene almak istediği öğrenildi. AKP’nin 2019’a kadar oy oranlarının düşebileceği kaygısının bu planda etkili olduğu öne sürüldü.

Gözden kaçırma hamlesi

24 Haziran seçimleri ile geçilen başkanlık sisteminde, Cumhurbaşkanının kararname çıkarma, bütçe hazırlama, Bakanlar Kurulunu oluşturma gibi yetkilerini ilk kez kullanılacak olmasının yaratacağı tartışmaların da erken yerel seçim planında etkili olduğu ifade edildi. AKP’nin yeni sisteme yönelik tepkileri “perdelemesi” için gündemi yerel seçimle meşgul etmek istediği öne sürülüyor.

AKP ve MHP’nin yerel seçimleri bu yılın Kasım ayına almasının önündeki en büyük engel ise Anayasa değişikliği olarak gösteriliyor. Yerel seçimlerin erkene alınması için yeni sistemde 400 milletvekilinin onayı ile Anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Ancak kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili sayıları 344’de kalan ittifakın yerel seçimlerin erkene alınması için en az 56 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor. Ancak muhalefet partilerinin iktidardan gelecek erken seçim teklifine “Hayır” demesinin siyaseten mümkün olmadığının altı çiziliyor.

HDP’de kayyum düşüncesi

2014 yılında yapılan son yerel seçimlerde DBP’nin kazandığı 90’ı aşkın belediyeye birkaç yıl içerisinde atanan kayyumların yerel seçimlerin erkene alınması konusunda HDP’nin yeşil ışık yakmasına neden olabileceği ifade ediliyor. Sadece HDP’nin yerel seçimlerin erkene alınması için gereken Anayasa değişikliğine “Evet” demesi bile gerekli olan 400 oyun üzerine çıkılmasını sağlıyor.

CHP ‘Hodri meydan’ demişti

24 Ekim 2017 tarihinde TBMM Grup Toplantısında partililere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Beklemenin bir anlamı yok. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Gidelim yerel seçime, bütün gerçekler ortaya çıksın. Biz de destek vereceğiz” sözleri de CHP’nin desteğinin garantisi olarak gösteriliyor.

Meclis olağanüstü toplanacak

27’nci dönem milletvekilleri için önümüzdeki hafta yapılacak yemin töreni ve 15 Temmuz Özel Oturumu’nun ardından TBMM’nin yeni yönetimin seçilmesiyle tatil kararı alması beklenen TBMM’nin, erken yerel seçim gündemiyle olağanüstü toplanması gerekiyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre, Meclis üye tam sayısının üçte biri olan 200 milletvekilinin imzasıyla olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu, yerel seçimlerin erkene alınması için Anayasa değişikliği yapmak zorunda olacak.