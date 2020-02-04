İddia: Çin'de bir hastanın evinin kapı kolunda Koronavirüs nükleikasiti bulundu

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Çin'de yeni tip Koronavirüs'ün insan vücudu dışında da görüldüğü iddiaları tartışma konusu oldu.

Çin'de yayın yapan bir gazete olan Guangzhou Daily, bilim insanlarının Guangzhou'da hastalanan bir kişinin evinde yapılan incelemeler sonucunda kapı kolunda Koronavirüs nükleikasiti bulduğunu iddia etti. Eğer iddia teyit edilirse yeni tip Koronavirüs ilk kez insan vücudu dışında bulunmuş olacak.

Global Times'a konuşan uzmanlar böyle bir durumda virüsün bilgisayar klavyelerinden, musluklardan ve diğer ev objelerinden insanlara dolaylı olarak bulaşabileceğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 425 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar 20 bin 438 kişinin enfeksiyonu taşıdığı tespit edildi.