İddia: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan olabilir

Türkiye yazarı Batuhan Yaşar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Mutabakat oluşmadı, aday değilim" açıklamasının ardından, CHP'nin AKP hükümetlerinde üst düzey görevlerde bulunan Ali Babacan'la görüşmelere başladığını iddia etti. Yaşar, Babacan'ın CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını öne sürdü.

Yaşar'ın "Kılıçdaroğlu şapkadan tavşan çıkarabilecek mi?" başlığıyla (2 Mayıs 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Bir de Ali Babacan’ın isminin CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını belirtelim..

İçeriden gelen bilgilere göre Abdullah Gül olmayınca Ali Babacan’la görüşmelere başladı..

Bir başka kulis bilgisi daha:

-Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısı için Kayseri’yi özellikle seçti..

-Gül’ün memleketi olduğu için..

“2018 maskelerin düşeceği bir yıl olacak” demiştik..

Öyle oldu..

