İddia: CHP'de ibre Yılmaz Büyükerşen'den yana

24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler için geri sayım sürerken, halen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi.

Birgün'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında adaylarının nasıl biri olacağıyla ilgili tarif yapıp, “Ekonomiden anlayan, bir başarı öyküsü olan biri olacak" demişti. Kulislerde, söz konusu tarifin ardından ibrenin Yılmaz Büyükerşen'den yana döndüğü ileri sürüldü.

Yılmaz Büyükerşen kimdir?

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra akademisyen olan Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Anadolu Üniversite'sinin eski rektörü Büyükerşen, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu. Dünyada tek olan açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Yılmaz Büyükerşen, evli, iki çocuk ve iki torun sahibi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla, bugün pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen, büyük ölçekli projeler hazırladı ve Eskişehir'de uyguladı. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de kendini gösteren Yılmaz Büyükerşen, bu alanda faaliyetler ortaya koyarak, 2 dönem boyunca Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevini icra etti.

Siyaset hayatına 1999 tarihinde atılan Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde DSP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yine aynı partiden aday olan Büyükerşen, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2011 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Büyükerşen, %45 oy alarak 4. kez aynı göreve seçildi.