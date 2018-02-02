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İddia: Bir ABD konsolosluğu çalışanı ev hapsinde

Türkiye'nin, Amerikan Konsolosluğu çalışanı Mete Cantürk'ü önceki gün sorguladığı ileri sürüldü

02 Şubat 2018 15:28

Türkiye'nin, Amerikan Konsolosluğu çalışanı Mete Cantürk'ü önceki gün sorguladığı ileri sürüldü. İddiaya göre Cantürk fiilen ev hapsine alındı.

Amberin Zaman’ın Al Monitor sitesinde yayımlanan ve konsolosluk yetkililerine dayandırılan haberinde şu iddialara yer verildi:

Türk polisi çarşamba günü, İstanbul’daki Amerikan Konsolosluğu’nun bölgesel güvenlik ofisinde çalışan bir Türkiye vatandaşını sorguladı.

Haberde bu kişinin isminin ‘Mete’ olduğu, Metin Topuz’un 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olma suçlamasıyla tutuklandığı sırada aranan isimle aynı kişi olduğu belirtildi.
Amberin Zaman’a konuşan Konsolosluk kaynakları bu kişinin yaklaşık üç hafta önce ifadeye çağrıldığını, 31 Ocak günü de avukatıyla birlikte ifade vermeye gittiğini söyledi. Buna göre sorgu dört saat sürdü.

Bir kaynak, bu kişi hakkında resmi suçlama getirilmediğini ancak polisten haber gelene kadar evden çıkmamasının istendiğini söyledi. Amberin Zaman’ın kaynaklarından biri bu kişinin ‘fiilen ev hapsinde olduğunu’, ertesi gün işe gelmediğini anlattı.

Amberin Zaman Türkiye’nin yeni bir Amerikan diplomatik personelini sorgulamasının iki ülke arasındaki gerilimi artırabileceği öngörüsünde bulundu. Zaman, Washington’ın diplomatik personelinin gözaltına alınmasıyla bağlantılı Türk yetkililere yönelik bir vize yaptırımı planladığını da yazdı. 

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