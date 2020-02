İddia: Binali Yıldırım, Erdoğan'ın yardımcısı olacak

24 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş 9 Temmuz'da gerçekleşecek. Kulislerde ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanlığın kaldırılmasıyla yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. İddiaya göre son Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı olacak.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, katıldığı televizyon programında Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabileceğini öne sürdü.

Selvi, Ankara kulislerinde bilgilerin an be an değiştiğini belirterek son Başbakan Binali Yıldırım ile ilgili "Meclis Başkanı olmasını bekliyorduk.Sayın Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı konuşuluyor" açıklamasında bulundu.

İşte Abdulkadir Selvi'nin programda söylediği kulis bilgisi şöyle:

"Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ve onun da Binali Yıldırım olacağı konuşulmaya başlandı. Meclis Başkanı olmasını bekliyorduk. Bilgiler an be an değişiyor. Sayın Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak başbakanlıktaki pozisyonunu koruyacağı şeklinde konuşmalar var. Ben Binali Bey için Meclis Başkanlığı konusunun ağır bastığını düşünüyorum."

Selvi, milletvekilliğinden istifa ederek bakan olması beklenen isimler ile ilgili olarak ise "Cumhurbaşkanı büyük sürpriz yapacak gibi düşünüyorum." diyerek "Bakanlar konusunda sayın Cumhurbaşkanı büyük sürpriz yapacak gibi düşünüyorum. Büyük bir sürpriz olabilir. Bazı isimler banko olarak gözüküyor ancak yeni ismlerle devam edilebilir." ifadelerini kullandı.