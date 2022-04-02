İddia: Bakan Nebati, o ismin görevden alınma talimatını verdi

SPK Başkanlığı’na 2018 yılında getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bakan Nureddin Nebati’nin talimatıyla görevine devam ettirilmeyeceği iddia edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı’na 2018 yılının Nisan ayında getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun görev süresi 17 Nisan tarihinde sonlanacak. 4 yıllık süre ile SPK Başkanlığı’na getirilen Taşkesenlioğlu'nun görev süresinin uzatılmayacağı belirtildi. Oda TV’nin haberinde, SPK Başkanı Taşkesenlioğlu’nu görevden alınma talimatını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin verdiği ifade edildi.

Öte yandan aynı haberde, Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Bakan Nureddin Nebati ile arasının bir süredir iyi olmadığı iddiası da gündeme getirildi.