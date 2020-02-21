İddia: Babacan partisinin tabelasını 9 ya da 10 Mart'ta asacak

Kurucusu olduğu AKP'den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın partisini 9 veya 10 Mart'ta ilan edeceği öne sürüldü.

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, partinin kuruluş tarihi için 2 ya da 3 Mart’ın telaffuz edildiği, ancak o tarihlere yetişemeyeceği belirtildi. Edindiği bilgiye göre Babacan’ın partisinin 9 ya da 10 Mart’ta kurulacağı ifade ediliyor. Partinin tanıtım toplantısının da 1000-1500 kişilik salonu olan bir otelde yapılması planlanıyor.

Abdullah Gül tanıtım toplantısında yer almayacak

Babacan’ı desteklediğini belirten 11’nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, partinin vitrininde yer almayacak, partinin tanıtım toplantısına katılması da beklenmiyor.

Ali Babacan’ın partisi TBMM’ye 11’inci parti olarak girecek. Babacan’ın partisinde iki milletvekilinin yer alacağı belirtiliyor.

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta’nın Babacan ile beraber hareket ettiği ve yeni kurulacak partiye katılacağı öğrenildi. MHP’den 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilen Usta, iki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Usta, MHP’den ihraç edilmişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle partisinden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun da Babacan’ın partisinde olacağı belirtiliyor.