İddia: AKP'nin yaptırdığı son ankette Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51, 'sınırda' bir durum yaşanmaması için...

İktidara yakın yayın politikasıyla bilinen Türkiye gazetesinde, AKP'nin yaptırdığı iddia edilen son ankete ilişkin olarak bilgilere yer verildi. Yücel Kayaoğlu imzalı köşe yazısında, "AK Parti yönetiminin son yaptırdığı anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın oyu yüzde 54, milletvekilleri seçimlerinde ise AK Parti'nin yüzde 44, Cumhur İttifakı'nın oyunun da yüzde 51 olduğu belirtildi" dendi.

"Yol haritası belirlendi, işte Erdoğan'ın oy oranı" başlığıyla yayımlanan yazıda şu ifadeye de yer verildi:

"AK Parti kurmayları, çıkan sonuçlara göre yapılan simülasyonlarda Cumhur İttifak'ının milletvekili dağılımında Meclis çoğunluğunu elde ettiğini, ancak 'sınırda' bir durumun yaşanmaması için seçim stratejisinin büyük bölümünün yüzde 18 civarındaki kararsız kitleyi AK Parti'nin yanına çekmeye dönük adımlardan oluşacağını dile getirdi. AK Parti kaynakları, anketlerde Erdoğan'ın alacağı oyla ilgili 'Nasılsa bir problem yok' düşüncesinden hareketle teşkilatların rehavete kapılmaması için de tedbir alınacağını kaydetti."