İddia: AKP'nin reklam müziği, 'Senin Allah'ın Öldü' şarkısından

AKP'nin reklam filminin arka fonunda çalan parçanın, "Senin Allah'ın öldü/Your God is Dead" parçası ile birebir aynı olduğu iddia edildi.

AKP'nin büyük iddialarla yayınlamaya başladığı reklamda, "Türkiye'nin dönemi, Türkiye vAKti" sözlerinin kullanılıyor.

AKP'nin reklam filminin arka fonunda çalan parça, 'Senin Allah'ın öldü - Your God is Dead' parçası ile tamamen benzer olduğu öne sürüldü.

YOUR GOD IS DEAD

AKP'nin "Türkiye VAKti" sloganıyla hazırladağı reklam filminde kullanıldığı müzik sosyal medyanın da gündemi oldu.

'Türkiye vAKti'

"Türkiye vAKti" sloganı ve "Gel! Birlikte olsun" mottosu ile yayınlanan reklam filminde, ABD ve Fransa, Japonya gibi ülkelerin sancılı modernleşme ve gelişme süreçlerine vurgu yapılırken reklamda hakların ve devletlerin farklı sancılı süreçlerden geçtiğine değiniliyor.

Filmde, "Şimdi elini uzat" sözleri ile Türkiye'ye "birlikte ve beraberlik" çağrısı yapılarak, geçmişi ile barışık şekilde geleceğe yürüyen Türkiye'nin bolluk ve refaha kavuşacağı mesajı veriliyor. Reklam filminde Atatürk'ün görselleri de kullanılırken "Türkiye vAKti" sloganındaki "a" ve "k" harfleri farklı renkte yazılarak "AK" vurgusu yapılıyor.