İddia: AKP'li vekil 'Almanyalı Osmanlılar'a para verdi

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün, Almanya'da örgütlü suçlarla gündeme gelen 'Almanyalı Osmanlılar' adlı çeteye birçok kez para verdiği iddia edildi. Alman medyasına göre, çete bu parayla silah da satın aldı.

Alman ikinci televizyon kanalında yayınlanan Frontal 21 programı ve Stuttgarter Nachrichten gazetesinde yer alan haberlerde, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Külünk’ün ‘Almanyalı Osmanlılar’ (Osmanen Germania) adlı çete ile yakın bağlantıları olduğu iddia edildi. ‘Almanyalı Osmanlılar’, ülkede polis baskınları ve örgütlü suçlarla gündeme gelmişti.

"Parayla silah da satın alındı" iddiası

Alman güvenlik birimlerinin dinleme ve gözlem protokollerine dayandırılan haberlerde, Külünk’ün Almanyalı Osmanlılar’ın ileri gelen isimlerine birçok kez para verdiği ya da verdirdiği öne sürüldü. Habere göre Almanya’daki soruşturma ekipleri, bu parayla ateşli silah da satın alındığını düşünüyor. Haberlerde Külünk’ün geçen yıl Alman Federal Meclisi’nin Ermeni soykırımı kararının ardından protesto gösterilerinin organizasyonunda aktif rol aldığı da iddia edildi.

Gazetecilerin Külünk’ün irtibatta olduğu öne sürülen kişilerden Almanyalı Osmanlılar’ın eski lideri Mehmet Bağcı ile söz konusu iddialarla ilgili olarak görüşmek istediği ancak kendisine ulaşamadığı belirtildi. Bağcı halihazırda başka suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunuyor.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul bundan iki ay önce bir bilgilendirme raporu hazırlamıştı. Raporda Almanya’da polis baskınları ve örgütlü suçlarla gündeme gelen “Almanyalı Osmanlılar” adlı çetenin Ankara tarafından desteklendiği belirtilmişti. Raporda grubun başkanının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İlnur Çevik tarafından 2016 yılı ekim ayında Ankara’da kabul edildiğine de değinilmişti.

Raporda ayrıca ziyareti gerçekleştiren başkanın görüşme ile ilgili yaptığı, “Saygıdeğer kurucumuz, Cumhurbaşkanımızın danışmanlarından Çevik, Almanyalı Osmanlıları Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Grubun sembolünün olduğu tişörtü giyerek, cumhurbaşkanlığının yurt dışındaki terör örgütlerine karşı mücadele eden Türk vatandaşlarının arkasında olduğunu söyledi” yorumu da aktarılmıştı.

Almanyalı Osmanlılar’ın ana merkezi uzun süre Hessen eyaletine bağlı Dietzenbach adlı kentte bulunan bir boks kulübü (Osmanen Germania Boxclub) olarak biliniyordu. Geçen yıl Almanya’nın farklı eyaletlerinde birçok kez baskın düzenlenen çeteye uyuşturucu, silah ticareti, kara para aklama, şantaj, belgede sahtecilik gibi suçlamalar yöneltiliyor.