İddia: AKP ve MHP'li belediye meclis üyelerinin suç duyurusunda bulunduğu MHP'li başkanın istifa istenecek

Elvan Yılmaz

AKP ve MHP'li belediye meclis üyelerinin yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığı iddiası ile suç duyurusunda bulunduğu İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük' ün Mİlliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından istifasının isteneceği ileri sürüldü.

MHP'ye yakın kaynakların aktardığına göre parti kurmaylarının yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarından rahatsız olduğu belirtildi.

Sülük, reddedilen rapora ilişkin olarak "Faaliyet raporunu halkımızın takdirine sundum" dedi.

Başkan Ali Sülük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Şahsi ve siyasi nedenlerle “yetersiz” görülen faaliyet raporumuz. Kasası boş olarak devraldığımız, borç içindeki bir belediyede daha başka neler yapılabilirdi takdirinize sunuyorum “ açıklamasında bulundu.



Faaliyet raporu, AKP ve MHP belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Karar, Danıştay'ca da uygun görülürse MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük'ün başkanlığı düşecek.Yapılan oylamada faaliyet raporu MHP ve AK Partili üyelerin 3'e karşı 9 oyuyla reddedilerek Ali Sülük'ün başkanlığının düşürülmesinin yolu açıldı.

Belediyeler Kanunu'na göre faaliyet raporunun ret edilmesinden sonra meclis başkan vekili tarafından tutulan tutanak ve rapor “meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine yani Valiliğe” gönderilecek. Valiliğin gerekçeli görüşüyle birlikte dosyayı göndermesinden sonra Danıştay uygun görürse belediye başkanının başkanlığı sona erecek.