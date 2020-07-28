İddia: AKP Hatay vekili Hüseyin Şanverdi Covid-19'a yakalandı

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazına katılan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Haber Global’in aktardığı habere göre; millletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında hiçbir belirti göstermeyen AKP Hatay Milletvekili Şanverdi’nin Covid-19 testinin pozitif çıktı. İddiaya göre; Antakya Devlet Hastanesi’nde gözetim altında olan Şanverdi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.