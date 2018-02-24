İddia: AKP, baskın seçim için aday listelerini hazırlamaya başladı, grubun önemli bir bölümü çizik yiyecek

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, iktidar partisi AKP'nin erken seçim hazırlığında olduğunu iddia etti. Takan, AKP'nin, MHP ile hazırladığı "ittifak" teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğunu hatırlatarak "İttifak yasası tamam. AKP, baskın seçim için aday listelerinin hazırlıklarına başladı. Söylenen o ki; hali hazırdaki AKP grubunun önemli bir bölümü çizik yiyecek" dedi.

Ahmet Takan'ın "Erdoğan'ın 'aldatıldım' diyemediği husus" başlığıyla yayımlanan (24 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye giderek daha da karmaşıklaşan Suriye ve Irak denklemi içinde boğuluyor!.. Ancak müjdeli bir haberim var; Google'ı bulan Abdülhamid'den sonra, Facebook, Whatsapp, Instagram ve Twitter'ı bulan Osmanlı Padişahlarını da açıklayana büyük ödül verilecek. Siz, en iyisi mi buna kafa yorun. Sizlere kolay gelsin!..

Son not; İttifak yasası tamam... AKP, baskın seçim için aday listelerinin hazırlıklarına başladı. Söylenen o ki; hali hazırdaki AKP grubunun önemli bir bölümü çizik yiyecek...