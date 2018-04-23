İddia: ABD Kongresi 'Ermeni Soykırımı' için 'baskın yasa' hazırlığında

Habertürk yazarı Serdar Turgut, 1915’te yaşanan, yarın (24 Nisan) yıl dönümü olan ve geçen yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da “acıları anladığı” mesajını yayımladığı Ermeni katliamı iddiasına ilişkin olarak "ABD Kongresi’nde bazı temsilcilerin bir sözde soykırım tasarısı üzerine çalıştıklarını biliyor ve duyuyorum" dedi. Turgut, "Halbuki geçmiş yıllarda nisan ayının bu tarihlerinde kongreden bazı isimler kendi seçmen kitlelerine yönelik bazı mesajlar verir ve bir tasarının hazırlandığını duyururlardı. Bu yıl ise bu konuda tamamen bir sessizlik var. İçgüdülerim ve Washington tecrübem bana bazı hoş olmayacak gelişmelerin sessizce planlanmakta olduğunu söylüyor" ifadesini kullandı.

Turgut'un "Türkiye’ye karşı baskın yasa planı mı?" başlığıyla yayımlanan (23 Nisan 2018) yazısı şöyle:

ABD Kongresi’nde bazı temsilcilerin bir sözde soykırım tasarısı üzerine çalıştıklarını biliyor ve duyuyorum.

Malum Ermeni meselesi... Buna rağmen nedense bugüne kadar bu konuda tek bir haber sızmıyor, kimse de “Evet bir çalışma var” diye konuşmuyor. Halbuki geçmiş yıllarda nisan ayının bu tarihlerinde kongreden bazı isimler kendi seçmen kitlelerine yönelik bazı mesajlar verir ve bir tasarının hazırlandığını duyururlardı. Bu yıl ise bu konuda tamamen bir sessizlik var. İçgüdülerim ve Washington tecrübem bana bazı hoş olmayacak gelişmelerin sessizce planlanmakta olduğunu söylüyor.

Bu kuşkumu artıran bir gelişme de 18 Nisan akşamı kongrede yaşandı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, California Temsilcisi Ed Royce, kendi eyaletindeki seçmen kitlesinden ve ABD’nin her yerinden lobi için gelmiş olan ErmeniAmerikalılarla bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin öncesinde bürosundan verilen konuşma metnine göre, gelen misafirlerine Royce ilk önce “Soykırım” diye ifade ettiği olayın tarihi hakkında konuştuktan sonra bu gibi olayların bir daha dünyada olmaması için kamusal duyarlılıkların yükseltilmesinden bahsediyor.

Geçmiş yıllarda Ermeni soykırımı tasarıları hazırlamış olan Royce nedense bu yönde bir hazırlık olduğundan hiç bahsetmiyor. Konunun lafı bile geçirilmiyor.

NEDEN BASKIN YASA?

Açıkça söylemeliyim, konu hakkındaki bu sessizlik, olayı gizli tutma eğilimi beni kuşkulandırıyor.

“Acaba Beyaz Saray’dan son anda ‘Vazgeçin’ yolunda bir baskı gelmesinden çekinen çevreler bu defa baskın bir yasa ile gelip bunu hızlı biçimde, fazla tartışma olmaksızın kongreden geçirecekler mi?” diye düşünüyorum.

Üstelik bu defa Rahip Andrew Craig Brunson için yazılan mektuptaki imzaların gösterdiği gibi Türkiye aleyhine bir kararın çıkması için hem temsilciler meclisinde hem de senatoda sanki iki parti arasında anlaşma var.

Ermeni lobiciler galiba “Beyaz Saray, Rusya ile yakınlaşmaya giden Türkiye’yi daha fazla kaybetmemek adına tasarının son anda geri çekilmesi için baskı yapar” diye düşünüyor ve bu defa bu şekilde çalışmaya karar vermiş olmalılar.

Bunun doğru olup olmadığı en geç yarın belli olur. Umarım ben bu kuşkumda yanılırım da bu gelişme de olmaz. Ancak Royce, birkaç temsilci arkadaşı ile yazmış olduğu mektupta Başkan Donald Trump’ı 24 Nisan’da Ermeni soykırımı lafı etmeyi unutmaması için uyarmış.

Bu arada Trump’ın seçmen kitlesine hitap eden Washington Times Gazetesi’nde “Bu yıl Ermeni soykırımı yasası çıkarılması” yolunda çağrı yapan bir haber de yayımlandı.