İddia: 24 Haziran'dan sonra Diyanet'e operasyon yapılacak

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özafşar'a yakınlığıyla bilinen Dinihaber adlı internet sitesinde, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'na operasyon düzenleneceği iddia edildi.

Diyanet kulislerine yakınlığıyla da bilinen internet sitesinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ve 3 başkan yardımcısının görevine son verileceği ileri sürüldü.

Murat Yılmaz imzalı haberde, "Seçim sonrası Diyanet'in kayan ekseni tekrar eski yerine oturtulacak" denirken, görevine son verilecek 3 başkan yardımcısı ile ilgili olarak da, "Başkan yardımcılarını, şu anki ısmarlama yönetimin aksine, yeni başkanın kendisi belirleyecek" ifadesi kullanıldı.