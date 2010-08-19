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Spor

İDDAA'DAN KULÜPLERE BÜYÜK DESTEK İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2010 22:00

-İDDAA'DAN KULÜPLERE BÜYÜK DESTEK İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüpler toplantısı İstanbul'da sona erdi.  Futbol Federasyonu ve Spor Toto ev sahipliğinde, 4. Levent'deki Mövenpick Otel'de yapılan toplantıya, federasyon başkanı Mahmut Özgener, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, federasyon başkan vekili Lütfi Arıboğan ile kulüp temsilcileri katıldı. Toplantıda Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig kulüplerine, İddaa bahis oyunundan doğan isim haklarında yüzde 100'ü geçen bir artırım önerisinde bulunduğu öğrenildi. Uçar'ın, kulüplerin vergi ve SSK borçlarının bulunmaması halinde ve diğer kişi ve kuruluşlara olan borçlarını Futbol Federasyonu'na temlik yaptırmak şartıyla, isim haklarında yüksek oranda artırıma gideceklerini söylediği bildirildi. Öte yandan, İddaa'nın isim hakkı olarak maç listesinde yer alan kulüplere mağlubiyette 30, beraberliğe 40, sahasında galibiyete 50, deplasmanda galibiyete ise 60 bin lira isim hakkı ücreti vermeyi düşündüğü ifade edildi. Bu önerilerle birlikte eskiden 3. Lig kulüplerinin 300 bin liraya kadar çıkabilen isim hakkı gelirinin 600 bin liraya, 520 bin liraya kadar çıkabilen 2. lig kulüplerinin isim hakları gelirinin de 1 milyon 200 bin liraya kadar çıkma ihtimalinin doğduğu bildirildi.

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