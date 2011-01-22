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Spor

İDDAA'DA İSİM HAKKINA ZAM ANKARA (A.A)

22 Ocak 2011 13:22

-İDDAA'DA İSİM HAKKINA ZAM ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, ''İddaa'' bültenlerinde yer alan futbol ve basketbol takımlarının isim hakları paylarında artırım yaptı. Teşkilat, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Basketbol Liglerindeki takımların İddaa hasılatına yaptığı katkılar nedeniyle bu liglerde mücadele eden kulüplerin aldığı isim hakkı paylarını önemli ölçüde artırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi mücadelelerinde mağlubiyet halinde 60 bin TL, beraberlikte 80 bin TL ve galibiyette ise 100 bin TL kulüplere isim hakkı olarak ödenecek. Teşkilat ayrıca Basketbol Birinci Lig takımlarına yenilgi halinde 30 bin TL, galibiyette 40 bin TL isim hakkı ödeyecek. Basketbol İkinci Lig takımlarına da mağlubiyette 20 bin TL ve galibiyette ise 30 bin TL isim hakkı ödemesi yapılacak. Spor Toto, Süper Lig'e isim sponsoru olduktan sonra İddaa'nın cirosu, 2010 yılı ve ligin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte 3 milyar 746 milyon TL olarak gerçekleşti. Spor Toto Süper Lig, ''Spor Toto'' ismini almasının ardından Avrupa'da en çok bahis oynanan 2. lig konumuna yükseldi. Avrupa ligleri yüzde 6,9 oranında oynanırken, Spor Toto Süper Lig ise yüzde 5,9'luk oranıyla ikinci sırada yer aldı. Basketbol branşı, 2010 yılı itibariyle hasılata katkı payını yüzde 4,73'e çıkardı. Basketbolseverler, öze

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