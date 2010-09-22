-İDDAA'DA DERBİ BEREKETİ ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, yılın ilk derbisi geride kalırken, İddaa oyununda bahisçiler sadece Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki maç için 5 milyon 900 bin TL harcadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan sezonun ilk derbisinden iddaa, toplamda 14 milyon 600 bin TL hasılat elde ederken, iki takımın karşı karşıya geldiği maçlar arasında bugüne kadarki en yüksek hasılat rakamına ulaşıldı. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan sezonun ilk derbisinde iddaaseverler, yüzde 50 oranında Fenerbahçe'nin galibiyetine oynarken, yüzde 39 Beşiktaş, yüzde 11 beraberlik tahminleri de kuponlarda yer aldı. -SON 4 SEZONDA FENERBAHÇE TERCİH EDİLDİ- Bahisseverler, son 4 sezonda, iki takım arasında oynanan derbi maçlarında Fenerbahçe'yi tercih etti. Yapılan araştırmaya göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 2006 yılından bu yana oynanan 13 derbiden, 10'unda futbolseverler ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin galibiyetine oynamayı tercih etti.