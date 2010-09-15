-İDDAA'DA BASKETBOL BEREKETİ ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ''İddaa'' oyunu basketbolla ihya oldu. Basketbolseverler, Türkiye'de, 28 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası nedeniyle 29 milyon 721 bin 683 TL'lik bahis oynadı. Şampiyona süresince toplamda 157 milyon TL'lik ciroya ulaşılırken, basketbol yüzde 18'lik payla bugüne kadar en yüksek rakamını elde etti. Şampiyonaya özel 8 yeni etkinlik hasılatın artmasında rol oynarken, Türkiye-Slovenya maçı da en çok kazandıran karşılaşma oldu. En yüksek ciro ise yarı final maçları ve final karşılaşmasında elde edildi. -EN BÜYÜK KATKI (A) MİLLİLERDEN- (A) Milli Basketbol Takımı'nın şampiyonadaki maçlarına oynanan bahis oranları, elde edilen toplam gelirde yüzde 26,15'lik bir rakama ulaşarak, ilk sırada yer aldı. Millilerin ardından ABD yüzde 9,68, Slovenya 8,47 ve Sırbistan da 8,27'lik katkılarıyla sıralandı. Türkiye'nin karşılaşmaları için bahisçiler toplam 7 milyon 771 bin 464 TL'lik bahis oynadı. Ay-yıldızlıların maçları, ortalamada da 863 bin 496 TL'lik rakamla yine ilk sırada yer almayı başardı. Bu arada, Lübnan ise 173 bin 9 TL ve binde 58'lik oranıyla şampiyonanın en az bahis oynanan takımı oldu. Öte yandan, 11 Eylül tarihinde oynanan Sırbistan-Türkiye maçında, 4 milyon 867 bin 383 TL'lik kolon tutarı elde edilirken, bir gün sonra yapılan ABD-Türkiye arasında final maçına oynanan tekli oyun cirosu 2 milyon 322 bin 616 TL'ye ulaştı. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yer alan takımlar, toplam ciroları, katkıları ve ortalama maç başına cirolarının dökümü ise şöyle: TAKIMLAR TOPLAM CİRO (TL) KATKI (yüzde) MAÇ ADEDİ ORTALAMA MAÇ BAŞI CİRO (TL) Türkiye 7.771.464 26,15 9 863.496 ABD 2.877.648 9,68 9 319.739 Litvanya 1.720.030 5,79 9 191.114 Sırbistan 2.456.719 8,27 9 272.969 Arjantin 1.343.422 4,52 9 149.269 İspanya 1.315.925 4,43 9 146.214 Slovenya 2.517.496 8,47 9 279.722 Rusya 1.148.526 3,86 9 127.614 Fransa 1.779.217 5,99 6 296.536 Brezilya 879.683 2,96 6 146.614 Yunanistan 1.534.850 5,16 6 255.808 Hırvatistan 564.539 1,90 6 94.090 Çin Halk Cum. 499.741 1,68 6 83.290 Yeni Zelanda 465.996 1,57 6 77.666 Almanya 459.834 1,55 5 91.967 Porto Riko 447.222 1,50 5 89.444 Avustralya 397.271 1,34 6 66.212 Angola 313.309 1,05 6 52.218 Fildişi Sahili 261.895 0.88 5 52.379 Ürdün 211.748 0.71 5 42.350 Tunus 210.083 0.71 5 42.017 İran 186.679 0.63 5 37.336 Kanada 185.378 0.62 5 37.076 Lübnan 173.009 0.58 5 34.602 TOPLAM 29.721.683 80 371.521