-İDDAACILARA ''CANLI BAHİS'' ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Bahis oyunu İddaa'da yeni sezonda katılımcılar müsabaka devam ederken kupon yapabilecek. İddaa'da iştirakçilere daha fazla heyecan ve katkı sağlamayı amaçlayan Spor Toto Teşkilatı, branşlarda ve oyun kombinesinde çeşitlilik sağlayabilmek için çalışmalar yürütüyor. Teşkilat, yeni sezonda ''Canlı Bahis'' sistemini devreye alabilmek için test çalışmaları yapıyor. Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar, iştirakçilerin lehine oyun kombinesinde çeşitliliğe gideceklerini söyledi. Sporseverlerin İddaa oynadıktan sonra maç sonunu beklememesi gerektiğini ve maçların izlenebilirliğini de artırmak istediklerini dile getiren Uçar, şunları kaydetti: ''Canlı Bahis sistemi üzerinde test çalışmaları yapıyoruz. Bu uygulamayı yeni sezonda hayata geçirmek istiyoruz. Yeni sistemde iştirakçi, maç başladıktan sonra da kupon yapabilecek. Örneğin maçın son 20 dakikalık bölümüne yönelik tahminde bulunabilecek. Ya da hakem penaltı kararı verdiğinde gol olup olmayacağı yönünde bahis yapabilecek. Böylece yayınlanan maçların izlenebilirliğini de artırmış olacağız.'' Oyun çeşitliliğinin Spor Toto'nun hasılatını da artıracağını belirten Uçar, ''Hem katılımcılara daha fazla kazanç sağlamak, hem de kendi hasılatımızı artırmak için yeni programlar üzerinde çalışıyoruz. Yeni sezonda canlı yayını olmak şartıyla 3 yeni branşı daha programa almayı düşünüyoruz'' diye konuştu.