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Spor

İddaa Trabzonspor-Bursaspor maçını önce listeden çıkardı, sonra ekledi

Bursaspor, Çaykur Rizespor ile birlikte düşme hattında bulunuyor

02 Haziran 2017 17:58

İddaa, gün içinde yarın oynanacak ve küme düşecek son takımı belirleyecek olan Trabzonspor-Bursaspor maçını önce maç programı listesinden çıkardı, sonra ekledi. Sosyal medyada taraftarlar 'manipülasyon' endişesi taşırken, İddaa yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Süper Lig'in 2016-17 sezonu, yarın 17.00'de başlayacak karşılaşmalarla son bulacak. Küme düşmekten kurtulacak son takımı belirleyecek bir diğer karşılaşma Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ise İddaa maç programında çeşitli oyunlar ve bahis seçenekleriyle yer alıyor.

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