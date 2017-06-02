İddaa Trabzonspor-Bursaspor maçını önce listeden çıkardı, sonra ekledi

İddaa, gün içinde yarın oynanacak ve küme düşecek son takımı belirleyecek olan Trabzonspor-Bursaspor maçını önce maç programı listesinden çıkardı, sonra ekledi. Sosyal medyada taraftarlar 'manipülasyon' endişesi taşırken, İddaa yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig'in 2016-17 sezonu, yarın 17.00'de başlayacak karşılaşmalarla son bulacak. Küme düşmekten kurtulacak son takımı belirleyecek bir diğer karşılaşma Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı ise İddaa maç programında çeşitli oyunlar ve bahis seçenekleriyle yer alıyor.