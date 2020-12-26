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Spor

İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi: Fenerbahçe hâlâ favori, Gaziantep yükselişte

26 Aralık 2020 09:05

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterdi.

13 maçta 24 puan toplayarak zirvenin 3 puan gerisinde olan Gaziantep FK da ilk kez şampiyonluk adayları arasında gösterildi. Fenerbahçe’nin oranı aynı kalırken, Galatasaray’ın oranı 0.10 arttı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un da oranları düşerken favori Fenerbahçe’ye yaklaştı.

14. haftanın ardından oranlar şöyle

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 3.40

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 20.00

Başakşehir: 30.00

Gaziantep FK: 50.00

13. hafta sonunda oranlar şöyleydi:

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 4.00

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 25.00

 

 

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