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Spor

İddaa, ''Karşılıklı Gol Var/Yok'' oyununu bahisçilere sunuyor ANKARA (A.A)

02 Eylül 2011 17:48

-İddaa, ''Karşılıklı Gol Var/Yok'' oyununu bahisçilere sunuyor ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bahis oyunu İddaa'da yeni sezonda ''Karşılıklı Gol Var/Yok'' oyununu bahisçilere sunuyor. İştirakçiler maç sonucu, handikap, alt/üst, toplam gol sayısı, maç skoru gibi oyun çeşitlerinin yanı sıra yeni sezonda karşılıklı gol var-yok oyununa kuponlarında yer verebilecek. Bahisseverler, kupon üzerinde yer alan var/yok kutucuklarından birini işaretleyerek, bir maçta iki takımın da karşılıklı olarak gol atıp atamayacaklarını tahmin etmeye çalışacak. Bir maçta iki takımın da karşılıklı gol atacağını düşünen oyuncular, kupon üzerindeki ''var'' kutucuğunu, sadece bir takımın gol atacağını ya da her iki takımın da gol atamayacağını düşünen oyuncular ise ''yok'' kutucuğunu işaretleyerek oyunu oynayabilecek.

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