-İDDAA "CANLANIYOR" ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İddaa'da ''canlı bahis'' oyunu bu hafta sonu Pazar günü oynanacak İspanya derbisi Real Madrid-Barcelona maçında hayata geçirecek. Spor Toto, 17 Nisan Pazar günü Bernabeu Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak Real Madrid-Barcelona maçını Türkiye'de ilk kez canlı bahis oyunuyla iddaaseverlerin karşısına getirecek. Bahisçiler maçın nihai sonucu üzerinde tahminde bulunarak ''canlı bahis'' oynayabilecekler. İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın ligin bitimine 7 hafta kala 84 puanla lider bulunmasına karşın, ezeli rakibi Real Madrid ise 76 puanla ikinci sırada yer alıyor. İştirakçiler şampiyonluk yolundaki bu önemli karşılaşmaya özel etkinlik kodlarıyla maçın nihai sonucu üzerine karşılaşmanın herhangi bir dakikasında ''canlı bahis'' kuponu yapabilecek. İddaaseverler, canlı bahis oyununu sabit bayiler, mobil (gezici) bayiler ve sanal ortam bayilerinden oynayabilecek. Spor otoriterlerinin ''galaksi derbisi'' olarak da nitelendirdiği derbi maç ayrıca, normal bahis kuponlarında ''tek maç'' olarak da yerini alacak. İştirakçiler, maçın canlı bahis oranlarını ise www.iddaa.com adresinden takip edebilecekler.