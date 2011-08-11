-İdari soruşturma yapılmamış MALATYA (A.A) - 11.08.2011 - Tunceli'de 1994 yılında intihar ettiği öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin ''idari soruşturma'' yapılmadığı iddia edildi. 1994 yılında Tunceli Jandarma Alay Komutanı iken odasında ölü bulunan ve intihar ettiği ileri sürülen Albay Kazım Çillioğlu'nun yeniden açılan soruşturmasını yürüten Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özden Doğan, sırasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı, Tunceli Jandarma Alay Komutanlığına yazı yazarak olay tarihinde açılan idari soruşturmanın tutanaklarını istedi. Yapılan yazışmalara verilen yanıtlardan idari soruşturma yapılmadığı sonucuna varılması üzerine, inceleme başlatıldı. -''(İDARİ SORUŞTURMA VAR) DİYEN KURMAY ALBAY İFADE VERECEK''- İdari soruşturmanın ''neden açılmadığı'', ''açıldıysa neden saklandığı'' sorusuna yanıt arayan Malatya Özel Yetkili Savcılığı, olayın yaşandığı tarihte çıkan gazeteleri taradı. Olaya ilişkin verilen haberleri inceleyen savcı, 05.02.1994 tarihinde (olaydan bir gün sonra), şimdi emekli olan Kurmay Albay Doğu Silahçıoğlu'nun basına bilgi verdiğini tespit etti. Bunun üzerine, ''Olay inceleniyor. Olayla ilgili açılan idari soruşturma devam ediyor'' yönünde basına beyanat verdiği belirtilen Silahçıoğlu, ifadeye çağrıldı. -Savcılık 100'ün üzerinde kişiye ifade için yazı yazdı Savcı Doğan, olayın yaşandığı tarihte Tunceli'de görev yapan Vali, Emniyet Müdürü, mit görevlisi, askeri personel ile gazetecilerin de aralarında olduğu yaklaşık 100 kişinin bilgisine başvuracak. Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan ve konuya ilişkin bilgisi olanlardan bazıları Malatya Adliyesi'ne gelerek ifade veriyor. -Olay Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı görevini yürütürken 1994 yılında lojmanında ölü bulunduktan sonra dış otopsisi yapılarak ''intihar ettiği'' sonucuna varılan Kazım Çillioğlu ile ilgili soruşturma dosyası, oğlu Gökhan Çillioğlu'nun müracaatı üzerine yeniden açılmıştı. Gökhan Çillioğlu, 2010 yılı sonunda savcılığa başvurarak babasının suikast sonucu öldürüldüğünü ileri sürmüştü. Ailenin başvurusu üzerine Erzurum'a gönderilen dosyayı inceleyen savcılık, görevsizlik kararı vererek dosyayı Malatya'ya göndermişti. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı tarihte Tunceli Valisi olan Atıl Üzülgen ile birlikte dönemin cumhuriyet savcısı, kurmay başkanı, jandarma bölük komutanı, Çillioğlu'nun korumaları ve MİT görevlilerinin de aralarında yer aldığı birçok kişinin ifadelerine başvurulmuştu. Savcılık ayrıca, Çillioğlu'nun otopsi raporunu da inceleyerek kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Düzce'de bulunan mezarının açılmasına karar vermişti.