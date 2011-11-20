-İdare mahkemesinden memur lehine karar ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Türk Sağlık-Sen'in açtığı dava sonucunda Ankara 14. İdare Mahkemesi işe başlatılmayan memura çalışmadığı dönemin maaşının faiziyle ödenmesine karar verdi. AA muhabirinin Türk Sağlık-Sen yetkililerinden aldığı bilgiye göre, askerdeyken 2007 yılında KPSS puanıyla Trabzon'a ataması yapılan sağlık memuru Mustafa Çavuş, idareden, terhis tarihi olan 30 Eylül2007 tarihinde işe başlatılmasını talep etti. İdare tarafından talebi kabul edilmeyen Çavuş, açtığı davayı kazanarak2008 yılında görevine başladı. Türk Sağlık-Sen tarafından sendika üyesi sağlık memurunun terhis tarihi ile göreve başlatılması kararı arasında geçen 15 aylık maaşınında ödenmesi amacıyla Ankara 14. İdare Mahkemesine dava açıldı. Davayı görüşen mahkeme verdiği kararında anayasanın 125. maddesine göre idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Sağlık memurunun askerlik dönüşünde göreve başlatılması için yaptığı başvurunun reddedilmesi işleminin hukuka aykırılığın yargı kararı ile tespit edildiği belirtilen kararda, memurun askerlikten terhis tarihi ile göreve başlatılması kararı arasında geçen sürede de mali haklardan yoksun kaldığının açık olduğu vurgulandı. Mahkeme, sağlık memurunun yoksun kaldığı mali hakların ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesi işlemini de hukuka uyarlılığının bulanmadığına karar vererek iptal etti. Kararda, davacının askerlikten terhis tarihi ile mahkeme tarafından göreve başlatılması arasında geçen 15 aylık döneme ilişkin tüm maddi hakların davanın açıldığı tarihten sonra işletilecek yasal faizle birlikte ödenmesine hükmedildi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: ''Açtığımız dava sonucunda verilen bu karar haksız göreve başlatılmamalarda yaşanan mağduriyetin önüne geçmek adına emsal olacaktır. Askerlik görevini yaparken ataması yapılan fakat devlet tarafından göreve başlatılmayan bir üyemizin mahkeme kararı ile göreve başlatılmasının ardından atanmasının yapılmadığı 15 aylık döneme ait maaşının ödenmesine karar verilmesi çok önemlidir. Böylelikle haksız atama yapılmamasında memurlarımızın yaşadığı kayıpların telafisi mümkün olacaktır. Biz Türk Sağlık-Sen olarak bu tür haksızlıklara karşı çıkmaya ve mağduriyetlerin önüne geçmek için mücadeleye devam edeceğiz.''