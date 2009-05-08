İdamlık ülkücü yakalandı

İlk yargılanmasında 6 kez idam cezasına çarptırılıp serbest bırakılan, ancak daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ülkücü yakalandı.



Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) Davası ve Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un öldürülmesi olaylarından ömür boyu hapis cezasına hükümlü 47 yaşındaki Kemalettin Koca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Adana'da yakalandı. Koca, ilk yargılanmasında 6 kez idam cezasına çarptırılıp, bozular kararlar, aflar ve yasa değişiklikleri ile ömür boyu hapse mahkum edilmişti.



Taammüden adam öldürmek suçundan Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2002 yılında kesinleşmiş ömürboyu hapis kararıyla aranan Kemalettin Koca'nın Adana'da olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Koca'nın Fatih Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Sabah saatlerinde Kemalettin Koca'nın saklandığı eve operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldı.



Kemalettin Koca, 12 Eylül'den önce karıştığı çeşitli eylemler nedeniyle önce Sıkıyönetim mahkemesi, daha sonra da Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, önce 6, sonra 3 idam ve 36 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutukluyken 1991'deki af sırasında, sonradan çok tartışılan tahliyelerde cezaevinden çıkan Kemalettin Koca, hakkındaki tekrar cezaevine konulması kararı verildikten sonra bulunamamıştı. Koca ile aynı cezaları alan bazı ülkücüler, daha sonraki aflar, yasa değişiklikleri ile yapılan uyarlamalar ile tahliye edilmişti.

