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Deutsche Welle

İdamlar iptal edildi

Afganistan'da mart ayında Farkhunda adlı bir kadının linç edilip yakılarak öldürülmesi olayında idama mahkûm edilen dört erkeğin cezası iptal edildi. Bir başka zanlı da serbest bırakıldı.

02 Temmuz 2015 22:23


Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Farkhunda adlı bir kadın mart ayında Kuran’ı yaktığı iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

Kabil'deki bir mahkeme olayda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle idama mahkûm edilen dört erkeğin cezasını iptal etti. Temyiz Mahkemesi, dört zanlının suçunu 20 yıl hapis cezasına indirdi.

Kapalı kapılar ardında yapılan duruşmada, olayda büyük sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl hapse mahkûm edilen Omran adlı bir kişinin de serbest bırakılmasına hükmedildi.

Geçen ayki duruşmada, yargılanan 19'u polis 49 kişiden 37'si serbest bırakılmıştı. 4 kişi idam cezasına mahkum edilirken, 8 kişiye de 16 yıl hapis cezası verilmişti.

Mart ayındaki olayda 27 yaşındaki bir kadının cami önünde Kuran yaktığı iddiası üzerine kalabalık bir grup toplanmış ve tekbir getiren grup tekme ve sopalarla kadına saldırmıştı.

Kalabalık kadını daha sonra kurumuş bir nehir yatağına atarak üzerine benzin döküp yakmıştı. Daha sonra kadının yerel bir mollayla muska satışı nedeniyle tartıştığı ortaya çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AfganistanFarkhundaKabil FarkhundaKuranMahkemesiOmranDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BS/AG

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