İdamlar Amerika'ya 25 milyon dolara mal oluyor

İdam cezasının halen yürürlükte olduğu ABD’de, kriz sonrasında başlatılan tasarruf önlemleri arasına idam yasasının da alındığı belirlendi.



Hazırlanan bir rapora göre, mahkumların halen idam cezasına çarptırılabildiği ABD’de bu durum ortadan kaldırıldığı taktirde ciddi tasarruf yapılabileceği ortaya çıktı. ABD İdam Cezası Merkezi yöneticisi Richard Dieter, “Günümüzün ekonomik koşullarına baktığımızda, tasarruf için gereken herşeyin yapıldığını görüyoruz. İdam cezası da ABD’ye gerçekten pahalıya mal oluyor. İdam cezası bir yılda en az 25 milyon dolar maliyet getirirken, bazı yıllarda 100 milyon doları aştığı da oluyor” dedi. Bu konuda çözüm için ekstradan fon bulmak yerine daha akılcı çözümlerin üretilebileceğini ifade eden Dieter, yıllardır idamın suç sayısında ciddi bir azalmaya fayda sağlamadığını söyledi.

Yüzde 65 cezayı destekliyor.



Rapora göre, her bir idam duruşması için 1 milyon dolar masraf yapıldığı belirtilirken; bu rakamın ölüm cezasını içermeyen mahkemeler için çok daha az olduğu açıklandı. Richard Dieter, “Her üç ana duruşmadan sadece birinin idam cezasıyla sonuçlanıyor olduğunu dikkate alırsak toplamda 3 milyon dolar harcanıyor. Yani 30 idam mahkemesi yapılıp sadece bir ölüm cezası çıkasa da 30 milyon dolar harcanmış oluyor” dedi. İdam cezasını kaldırmanın şimdilik çok zor bir konu olduğu belirtilirken, yapılan bir diğer araştırmaya göre ABD halkının yüzde 65’inin bu cezayı desteklediği ortaya çıktı. 50 ABD eyaletinin 35’inde ölüm cezasının yılda ortalama 12 kez verildiği belirtilirken, geriye kalan 11 eyaletin yüksek maliyetleri nedeniyle idam kararını kaldırmayı düşündüğü ifade edildi. Kolorado bu eyaletler arasında yer alırken, New Mexico’nun ise mart ayında bu cezayı kaldırdığı hatırlatıldı.



İdam cezasının kaldırılmasına ilişkin yapılan tartışmaların bile zaman kaybıyla birlikte maddi kayba da neden olduğunu ifade eden Richard Dieter, pek çok ABD eyaletinin 30 yıl önce ölüm cezası için büyük yatırım yaptığını ancak bunun hiç de kârlı bir yatırım olmadığını ifade eti. Dieter ayrıca, bazı eyaletlerin bu masraflı cezalar yüzünden adalet konusundaki diğer harcamalarından kıstığını da belirtti.