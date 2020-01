İdama gülerek hazırlandı ağlayarak gitti

T24 - Çin’de uyuşturucu kaçakçılığı yapan 4 kadının idamlarından önceki son 12 saati dünya basınında geniş yer buldu.



ntvmsnbc'nin haberine göre, bir fotoğrafçının 4 kadının idam edilene kadar geçirdiği son saatleri an be an görüntülediği olayda, mahkumların son isteklerinin ‘hamburger ve dondurma’ olması dikkat çekti.



Görüntülerde, idamı bekleyen kadınların makyaj yapıp eğlendiği görülürken, yanlarında ise gri üniformalı gardiyanlar fark ediliyor.



Bugüne kadar görülmeyen fotoğraflar, kadın mahkumlara sempati oluşturabileceği nedeniyle ilk olarak yasaklanmıştı. Hong Kong’da bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından ise paylaşma rekorları kırıyor.