İdama 4 saat kala infaz durduruldu

ABD’nin Missouri eyaletinde 48 yaşındaki siyah mahkum Marcellus Williams’ın zehirli iğneyle idamı, infaza 4 saat kala durduruldu. Avukatlarının yeni DNA kanıtları ışığında cinayetle suçlanan Williams’ın masum olduğunu duyurması sonrası Eyalet Valisi Eric Greitens infazın durdurulmasına karar verdi.

Sputnik’in haberine göre, Greitens, St. Louis Post-Dispatch adlı gazetenin adliye muhabiri Felicia Gayle’i hırsızlık amacıyla girdiği evinde evinde 43 kez bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Williams’ın infazını yeni DNA kanıtlarının incelenmesi talebiyle durdurdu.

Vali yaptığı açıklamada emekli 5 eski hakimin yer aldığı bir soruşturma komitesinin yeni DNA kanıtlarını incelemesini ve varılan sonuca göre infazın yapılıp yapılmamasına karar verilmesini istedi.

200 binden fazla imza

İnfazın durdurulması kararı 200 binden fazla kişinin Greitens’in araya girmesi istenilen imza kampanyasını desteklemesinden sonra alındı.

Williams’ın avukatı Kent Gipson “DNA kanıtı onun masum olduğunu gösteriyor” dedi.

Williams 2001’de idama mahkum edilmişti. Avukat Gipson, ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak son yapılan DNA analizlerinin yeni yöntemler kullanarak cinayet aleti olan bıçakta Williams’ın değil, kimliği tespit edilemeyen bir başka erkeğin DNA’sına ulaştığını ve bu nedenle infazın durdurulmasını talep etmişti.

Yeni DNA analizini inceleyen adli tıp uzmanı Greg Hampikian da maktul Gayle’in üzerinden Williams’a ait saç çıkmadığını belirtti.

Hampikian, Missouri Yüksek Mahkemesi’nin yeni analizler için 2015’te Williams’ın idamını ertelediğini ancak sonuçlar ortaya çıkınca neden göstermeden infazın durdurulması yönündeki çağrıları reddettiğini söyledi.

St. Louis savcısı Robert McCulloch ise Williams’ın suçlu olduğunu savunuyor. Savcı açıklamasında “Herhangi bir komitenin ve valinin tüm bilgi ve kanıtları inceledikten sonra jüri ve bir dizi diğer mahkemeyle aynı kararı vereceklerine eminim” ifadelerini kullandı.

Savcılık, Williams’ın maktulün evinden eşya çaldığını ve iki tanığın Williams’ın suçunu itiraf ettiğini söylediğini öne sürüyordu. Savunma makamı ise biri Williams’ın eski hücre arkadaşı olan tanıklara ‘ödül vadedildiğini’ iddia etmişti.