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Dünya

İdam yöntemi değiştirildi

Vietnam'da idama mahkum olanların cezası idam mangasıyla değil, zehirli iğneyle infaz edilecek.

18 Haziran 2010 03:00

T24- Resmi yayın organları, Ulusal Meclisin dünkü toplantısında idam mahkumlarının cezasının idam mangasıyla değil zehirli iğneyle infaz edilmesi kararı aldığını duyurdu. Değişiklik gelecek yıl yürürlüğe girecek.


Yeni yasa, idam edilenlerin yakınlarına cesedi alıp defnetme hakkı da tanıyor.


Vietnam'da ekonomik yolsuzluklardan uyuşturucu kaçakçılığına kadar birçok suç ölümle cezalandırılıyor. Ülkede çoğu uyuşturucuyla bağlantılı olmak üzere her yıl ortalama 100 kişi idam ediliyor.


Ulusal Meclisin daimi komitesi, idam cezalarını infaz etmek için daha insani bir yöntem bulunması gerektiğini bildirmişti. Komite, insanları zehirli iğneyle idam etmenin daha az acı verdiğini, mahkumların bedenlerinin bozulmadığını, daha ucuz olduğunu ve idam mahkumlarının üzerindeki psikolojik baskıyı azalttığını bildirmişti.


Vietnamlı bazı milletvekilleri ise idam mangalarının kalması gerektiğini savunarak, bunun suç artışının önüne geçmede caydırıcı olacağını belirtmişti.


Uluslararası insan hakları örgütleri, ölüm cezasında idam mangası kullandığı için Vietnam'ı eleştiriyordu.

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