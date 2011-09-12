İdam sehpasında kaybolan devrimci Veysel Güney...

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





10 Haziran 1981 yılında, 24 yaşında idam edilen Dev-Yol üyesi Veysel Güney tam 30 yıldır kayıp. Ailesi, Mersin 78’liler Derneği, Veysel’in nereye gömüldüğünü öğrenmek için başvurmadık makam ve çalmadık kapı bırakmadı. Henüz bir yere varılamadı. Şimdilik her yol çıkmaz sokak.



11 gün arayla iki duruşma





Mersin 78’liler Derneği yöneticilerinden Ethem Dinçer, asıldıktan sonra cenazesi ailesi verilmeyen, Veysel Güney’i arama mücadelesini T24’e anlattı. “Veysel Güney’i idam edilen diğer devrimcilerden ayıran cenazesinin verilmemesi” diyen Dinçer, idam öncesi ailesine yazdığı mektuba 25 yıl sonra ulaştıklarını söyledi. Veda mektubunda, “ Ben kimseyi öldürmedim” dediğini anlatan Dinçer, Veysel’in bulunmamasının nedenini şöyle açıkladı: Devletin suçluluk psikolojisidir. Çatışmada, bir teğmen ölmüş. Ya bilerek ya kazayla büyük olasılık teğmeni polisler öldürmüş. Bu dosyanın derhal kapatılması, Veysel’in hızla infaz edilmesi ve yok edilmesi gerekiyor. On bir gün arayla yapılan iki duruşmada idam kararı veriliyor. Çatışma yakalanma yargılanma infaz süreci 153 gün sürüyor. Veda mektubunu da cenazesini de ailesine teslim etmiyorlar. İlk nedenin 'teğmenin infazı' olduğunu düşünüyorum.

Mersin 78’liler Derneği üyeleri, daha önce de elde ettikleri bazı kanıtlar ve meçhul bir kişinin telefonu ışığında 2006 ve 2008 yılları içinde Gaziantep Mezarlığı’nda 3 mezarda inceleme başlattı. İlk mezardan alınan kemiklere uygulanan DNA testi sonucunda mezarın Veysel’e ait olmadığı ortaya çıktı.



25 yıl geciken mektup arşivden çıktı





Mezar arama süreci sırasında Veysel’in ailesine verilmeyen mektubuna ulaşmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan dava dosyası istendi. Alınan 299 sayfalık dosyada “veda mektubu’ çıktı.Dava dosyasından, cenazenin kime teslim edildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mete Göktürk imzalı belgede “infazı gerçekleştirilen Veysel Güney’in cenazesinin babası Ali Güney’e teslim edilmek üzere Yüzbaşı Burhan Erdem’e teslim edildiği” görüldü.

Yüzbaşı Burhan Erdem ve hükümet tabibinin de imzasını taşıyan bu tutanağa rağmen cenazenin aileye teslim edilmediği belgelendi.

25 yıl sonra ortaya çıkan bu belgeyle birlikte Burhan Erdem’in yaşadığı adresi savcılığa bildirerek yeniden başvuru yapıldı. Ancak başvurudan sonuç alınamadı.





Teğmeni öldürdü iddiası



Veysel Güney, 12 Eylül Askeri Darbesi yönetimi tarafından, kaldığı eve yapılan operasyonda yaşamını yitiren teğmeni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. 5 ay tutuklu kaldığı cezaevinde hep hücre cezası çekti, avukat tutulmasına izin verilmedi, ailesiyle görüştürülmedi.