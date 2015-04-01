İdam mangasını konuşan ABD'de zehirli iğneye savaş

ABD'de sağlık sektörü, zehirli iğneyle yapılan idamlara karşı bir adım daha attı. Ülkenin en büyük eczacılık kuruluşu "infazlara yardımcı olunması eczacılıkla çelişiyor" derken, bazı eyaletler eczane açmayı bazıları da idam mangasını konuşuyor.

ABD'de 1852 yılında kurulan ülkenin en büyük eczacılık kuruluşu Amerikan Eczacılar Birliği (APhA), zehirli iğnenin idam infaz aracı olmasının önüne geçilmesi konusunda karar aldı.

Birlik, resmi olarak 62 bin üyesine gönderdiği yazıda, idam cezasının uygulandığı eyaletlere yardımcı olunmasının eczacılıkla çeliştiğini belirterek, "insanların öldürülmesi için kimyasal kullanılmasının tıbbi bakım olamayacağı"nı bildirdi.



ABD'de daha önce de Amerikan Tıp Derneği, Amerikan Halk Sağlığı Derneği, Amerikan Anesteziyoloji Kurulu ve Amerikan Hemşireler Birliği gibi gruplar açıkça üyelerinin hastaları iyileştirmek için ahlaki yükümlülükleri bulunduğunu hatırlatarak, infazlara yardımcı olmalarına yasaklama getirmişti.



APhA üyesi ve Washington Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Profesörü Bill Fassett, kimyasalların kullanılmasıyla insanların öldürülmesinin tıbbi yönü olmadığını ifade ederek, "Sağlık profesyonelleri olarak bunun bir parçası olamayacağız" açıklamasında bulundu.

Teksas, Utah ve Oklahoma gibi eyaletler, idamların infazı konusunda yeni yollar ararken, sağlık sektörü profesyonelleri aldıkları kararla, bazı eyaletlerin infazlardan vazgeçebileceği beklentisi taşıyor.



Missouri Başsavcılığı, sağlık sektörünün infaza karşı tavrını, eyaletin zehirli iğne satan eczaneler açması yoluyla aşılabileceği tavsiyesinde bulundu.



Utah eyaleti de zehirli iğne bulunmaması durumunda idam mangası oluşturulması yoluyla infazın yerine getirilmesi kararını almıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nün '2014 yılı İdam Cezaları' raporundan:

- 2013'te olduğu gibi 2014 yılında da 22 ülkede infazlar gerçekleşti.

- Özellikle Mısır ve Nijerya'da verilen idam cezalarında artış yaşandı.

- Dünyada en çok infaz Çin'de gerçekleştirildi. Bu ülkede infaz sayısı gizlendiği için tam rakam belirlenemedi ancak her yıl binlerce kişinin idam edildiği ve bu sayının dünyanın geri kalanında gerçekleşen infazların toplamında fazla olduğu tahmin ediliyor.

- Çin'i, en az 289 infazla İran, 90 infazla Suudi Arabistan, 61 infazla Irak ve 35 infazla ABD'nin takip etti.