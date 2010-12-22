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Dünya

İDAM MAHKUMUNUN MİDESİNDE CEP TELEFONU NAİROBİ (A.A)

22 Aralık 2010 17:57

-İDAM MAHKUMUNUN MİDESİNDE CEP TELEFONU  NAİROBİ (A.A) - 22.12.2010 - Kenya'da bir idam mahkumunun midesindeki cep telefonu ameliyatla alındı. Naivasha cezaevi yetkililerinden Patrick Mwenda, telefonun dedektör sayesinde tespit edildiğini belirterek, cezaevine kaçak olarak bunun gibi nesneleri sokabilmek için mahkumların bu kadar ileriye gittiklerini görmenin, endişe verici olduğunu söyledi. Plastik bir torbaya sarılı olan cep telefonunu mahkumun midesinden çıkarmak için yapılan ameliyat bir saat sürdü. Birkaç gündür kabızlık çeken ve bağırsak ağrıları olan idam mahkumu Bernard Kosgey'in, telefonu yaklaşık bir aydır "taşıdığı" açıklandı. Kosgey'in cep telefonunu nasıl yuttuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

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