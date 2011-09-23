-İdam mahkumlarına "son yemek" artık yok HOUSTON (A.A) - 22.09.2011 - ABD'nin Teksas eyaleti cezaevlerinde, idam mahkumlarının "son özel yemek arzusu" artık karşılanmayacak. Cezaevi yetkilileri, Senatör John Whitmire'ın, dün idam cezası infaz edilen bir mahkumun aşırı isteklerini eleştirmesi üzerine uygulamayı kaldırdıklarını belirtti. Yetkililer, cinayetten idama mahkum edilen Lawrence Russell Brewer'ın son yemek olarak iki kızarmış tavuk biftek, jambonlu cheeseburger, et ızgara, yaklaşık yarım kilo dondurma, pizza ve şekerleme istediği, ancak bunların hiç birine dokunmadığını söyledi. Bunun üzerine Whitmire'ın bu uygulamaya son verilmesini ya da bu konuda eyalet yasası çıkarılmasına çalışacağını bildirmesiyle Cezaevleri Müdürü Brad Livingston'ın uygulamaya derhal son verdiği kaydedildi. Bundan sonra idam mahkumları son yemek olarak diğer mahkumlarla aynı yemeği yiyecek.