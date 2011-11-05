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İdam kararı vermemiz gerekirmiş!

N.Ç. davasında “Rızasıyla birlikte oldu” kararına imza atanlardan eski hakim, kamuoyunda oluşan tepkiye tepki gösterdi.

05 Kasım 2011 02:00



T24- Eski Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nadir Özsoy: Sanıklara kanunlar çerçevesinde ceza verdik. Ama idam vermemiz gerekirmiş! Artık ben de adımı gizlemek zorunda kalıyorum. Ben de N.Ö.’yüm!

Milliyet'in haberine göre, toplumda infial yaratan N.Ç. davasında “Rızasıyla birlikte oldu” şeklindeki karara imza atanlar arasında yer alan eski Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nadir Özsoy, kamuoyunda oluşan tepkiye, adalet.org sitesinde yazdığı yazıyla tepki gösterdi. Sanıklara kanunlar çerçevesinde ceza verdiklerini belirten Özsoy, “Ama yetmez idam vermemiz gerekirmiş! Artık ben de adımı gizlemek zorunda kalıyorum. Ben N.Ö.’yüm” dedi.


‘Okumadan yorum yapılıyor’


Para karşılığı 26 erkeğe satılan 13 yaşındaki N.Ç.’nin bu kişilerle rızasıyla birlikte olduğuna yönelik karara imza atan eski Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nadir Özsoy, eleştirilere hâkim ve savcıların üyesi olduğu “adalet.org” sitesinden yanıt verdi. Özsoy, “Ben de N.Ö’yüm” başlığıyla kaleme aldığı yazıda şöyle dedi:
“Uzunca süredir gündemi meşgul eden bir konu N.Ç. Kanunları uyguladık ve ceza verdik. Ama yetmez idam vermemiz gerekirmiş! Bu kadar teknik bir konuda hiç uzman görüşü almayan medyayı kınıyorum. Bu kadar önemli konuda gerekçeli kararı bir kere dahi eline alıp okumadan yorum yapan herkesi kınıyorum. Artık ben de adımı gizlemek zorunda kalıyorum. Ben N.Ö.’yüm.”


 

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