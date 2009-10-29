'İdam edilmek istiyorum'

Adam öldürmekten 45 yıl hapis cezasına çarptırılan bir suçlu idam edilme isteğiyle mahkemeye başvurdu.



ABD'nin Kaliforniya eyaletinde adam öldürmekten hapis yatan 46 yaşındaki bir kişi, mahkemeye başvurarak idam edilmesini istedi. Hapisten çıktığında 65-70 yaşlarında olacağını belirten adam, o yaştan sonra hayata başlamasının anlamsız olduğunu iddia ederek idam cezasına çarptırılmasını talep etti.

46 yaşındaki suçlu ırkçı olduğunu, iki kişiyi öldürdüğünü ama bunu hiç kimseye söylemediğini, şimdi ise itiraf ederek ölüm cezasına çarptırılmak istediğini belirtti. Suçlunun idam cezası alması için öncelikle iki kişiyi daha öldürdüğüne mahkemeyi inandırması gerekiyor.

Şu anda 46 yaşında olan kişiye adam öldürmek suçundan 45 yıl hapis cezası verilmişti.