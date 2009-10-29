T24 LogoT24 Logo
Dünya

'İdam edilmek istiyorum'

Adam öldürmekten 45 yıl hapis cezasına çarptırılan bir suçlu idam edilme isteğiyle mahkemeye başvurdu.

29 Ekim 2009 02:00

Adam öldürmekten 45 yıl hapis cezasına çarptırılan bir suçlu idam edilme isteğiyle mahkemeye başvurdu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde adam öldürmekten hapis yatan 46 yaşındaki bir kişi, mahkemeye başvurarak idam edilmesini istedi. Hapisten çıktığında 65-70 yaşlarında olacağını belirten adam, o yaştan sonra hayata başlamasının anlamsız olduğunu iddia ederek idam cezasına çarptırılmasını talep etti.

46 yaşındaki suçlu ırkçı olduğunu, iki kişiyi öldürdüğünü ama bunu hiç kimseye söylemediğini, şimdi ise itiraf ederek ölüm cezasına çarptırılmak istediğini belirtti. Suçlunun idam cezası alması için öncelikle iki kişiyi daha öldürdüğüne mahkemeyi inandırması gerekiyor. 

Şu anda 46 yaşında olan kişiye adam öldürmek suçundan 45 yıl hapis cezası verilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24